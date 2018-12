ACM: boete voor Volkswagen blijft staan

De boete van 450.000 euro die Volkswagen heeft gekregen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de dieselfraude blijft staan. De toezichthouder heeft het bezwaar van Volkswagen tegen de boete ongegrond verklaard.

Volkswagen kan nog beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank in Rotterdam. De ACM legde de maximale boete in november vorig jaar op vanwege oneerlijke handelspraktijken en misleiding. Volkswagen stelde dat zijn dieselmotoren milieuvriendelijk waren, maar in werkelijkheid manipuleerde het bedrijf de resultaten van emissietests door middel van software.

De ACM was door de Consumentenbond gevraagd Volkswagen te onderzoeken. Daaruit kwam naar voren dat het Duitse concern consumenten van 2009 tot en met 2015 had misleid. Kopers van de betreffende diesels van Volkswagen, Audi, Skoda en Seat hadden mogelijk een andere keuze gemaakt als ze wel alle informatie hadden gehad.

De Consumentenbond is blij met de uitspraak. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ,,Met deze uitspraak hebben consumenten, en wij, een sterke troef in handen in de juridische procedures die tegen het concern lopen en nog gevoerd gaan worden. Het is munitie om Volkswagen te bewegen tot een compensatieregeling. Volkswagen weigert op dit moment Europese sjoemeldieselrijders tegemoet te komen en duikt de juridische loopgraven in. In de Verenigde Staten betaalde Volkswagen wél miljarden aan schikkingen en compensatie.”