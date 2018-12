Beurzen New York doen stap terug

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. De handelshoop van een dag eerder, na de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping, heeft plaatsgemaakt voor scepsis over het vermogen van beide landen om handelsafspraken te maken. Verder is er bovengemiddelde aandacht voor de olieprijzen in aanloop naar de OPEC-vergadering later deze week.

De leidende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen op een verlies van 0,3 procent op 25.758 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,2 procent lager op 2785 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7416 punten.

De angst voor aanhoudende handelsspanningen blijft bestaan, nu de Chinese toezeggingen aan de VS weinig concreet bleken. Nadere bestudering van de uitlatingen van het Witte Huis en de Chinese regering leert dat er nogal wat verschil zit tussen de voorstelling die beide landen geven over de uitkomst van de ontmoeting tussen de regeringsleiders.

Olieprijzen stegen, ondanks de waarschuwing van de Saudische olieminister dat een akkoord over olieverlagingen tussen de OPEC en zijn partners nog geen gelopen race is. Rusland is wel akkoord met een productieverlaging, maar zou geen zin hebben in een diepe ingreep. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 53,17 dollar. Brentolie klom 1,1 procent in prijs, tot 62,34 dollar per vat.