Franse regering stelt verhoging benzine uit

In een poging om verdere onrust en rellen in Frankrijk te voorkomen, schort de regering de prijsverhogingen van benzine en diesel een half jaar op. Ze werden ingevoerd om de milieuvervuiling tegen te gaan, maar leidden tot een golf van protest. Ook de gehate nieuwe versie van de Franse autokeuring is voorlopig van de baan. Prijsstijgingen van gas en elektriciteit gaan vooralsnog niet door.

Premier Edouard Philippe zei dat het geweld in de straat moet ophouden en gaf dinsdag in zijn toespraak enigszins toe aan de enorme protestbeweging van de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes). Die keert zich sinds 17 november spontaan en massaal tegen de ‘ecotax’. De protesten worden steeds gewelddadiger. Philippe stelde dat geen enkele belasting de eenheid van de natie mag bedreigen.

De protestbeweging meent dat met president Macron een Parijse elite aan de macht is die de arme burgers, vooral die buiten de grote steden wonen, uitperst. Ze heeft in Franse media gezegd dat ze een tijdelijke opschorting van de ‘ecologische belastingen’ onaanvaardbaar vindt en eist meer van de regering.