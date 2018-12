Japanse beurs staakt winstreeks

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een flink verlies geëindigd en staakte daarmee een zevendaagse winstreeks. Na het optimisme over de ingelaste pauze in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China gingen beleggers over tot de orde van de dag en werd onder meer uitgekeken naar de rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank later deze maand.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio raakte 2,4 procent kwijt en sloot op 22.036,05 punten. Vooral de recent sterk gestegen Japanse bedrijven met een grote blootstelling aan China werden van de hand gedaan. Fabriekmachinemaker Yaskawa Electric en bouwmachinefabrikant Hitachi Construction Machinery, die beide veel omzet halen uit China, zakten 3,4 procent en 3,9 procent. Babyflesjesmaker Pigeon en theedrankenproducent Ito En verloren tot 6 procent na publicatie van de resultaten.

Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten deden een stap terug. De beurs in Shanghai daalde 0,2 procent en de Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 0,6 procent. De Kospi in Seoul verloor 1,1 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 1 procent in de min, na het besluit van de Australische centrale bank om de rente onveranderd te laten.