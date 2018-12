Opnieuw uitstel invoering Europese ‘digitaks’

Een besluit over de invoering van een Europese omzet- of winstbelasting voor grote internetbedrijven is opnieuw uitgesteld. De Europese Commissie gaat aan de slag met een Frans-Duits compromisvoorstel voor een ‘digitaks’ dat uiterlijk in maart zou moeten worden goedgekeurd. Het was aanvankelijk de bedoeling voor het eind van het jaar knopen door te hakken.

Volgens staatssecretaris Menno Snel (Financiën) ontvingen zijn collega’s en hij het compromis vlak voor de vergadering over de kwestie in Brussel begon. Hij vond het daarom te vroeg om erop te reageren maar volgens hem lijkt het er wel op dat de plannen steeds verder worden uitgekleed.

De EU-lidstaten steggelen al een tijd over de beoogde belasting voor techreuzen, die iedereen nodig vindt maar waar ze het niet over eens kunnen worden. Parijs en Berlijn stellen nu voor om een belasting van 3 procent op digitale advertentieverkoop in te voeren. In het oorspronkelijke plan zouden ook dataverkoop en de activiteiten van onlineplatformen worden belast.

De tijdelijke belastingmaatregel zou op 1 januari 2021 moeten ingaan, tenzij er dan al internationale afspraken zijn gemaakt. Dat zou moeten worden geregeld vanuit de OESO, het samenwerkingsverband van 36 landen.

Volgens de internationale organisatie Oxfam gaan de meeste techreuzen onder ,,het slappe” Frans-Duitse voorstel vrijuit. ,,Grote digitale bedrijven blijven zo grotendeels onbelast. Het is een klap voor de fiscale rechtvaardigheid.”

,,De EU laat het afweten op een van de grootste problemen van deze tijd”, vindt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). ,,Verschillende lidstaten blijven hun nationale belastinglokkertjes met hun vetorecht verdedigen. Zolang dit niet verandert, blijven burgers het afleggen tegen de belangen van multinationals.”