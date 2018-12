Principe-akkoord over versterking eurozone

De EU-ministers van Financiën hebben in Brussel een principeakkoord bereikt over maatregelen om de eurozone te versterken. Die zijn nodig om de EU beter te wapenen tegen nieuwe financiële crises. Na afloop van vijftien uur onderhandelen zei minister Wopke Hoekstra ,,zeer tevreden” over het resultaat te zijn.

Het ESM, het permanente noodfonds voor eurolanden in financiële problemen, krijgt zoals Nederland graag wilde meer bevoegdheden. Er worden ook strengere voorwaarden gesteld aan schuldherstructurering voor een land in nood geld kan krijgen. ,,We zijn het eens dat ESM-steun het laatste redmiddel moet zijn en onder passende voorwaarden’’, aldus Eurogroepvoorzitter Mario Centeno. Hij sprak van ,,een doorbraak op enkele hoofdthema’s na harde en uitputtende onderhandelingen’’.

Het ESM wordt mogelijk al voor 2024 ook als vangnet voor probleembanken ingezet, onder voorwaarde dat de banken per 2020 substantieel hun risico’s hebben teruggedrongen.

De plannen worden op 14 december voorgelegd aan de Europese regeringleiders. Zij zullen bepalen of en hoe er binnen de Europese meerjarenbegroting ruimte moet komen om lidstaten aan te zetten tot hervormingen en meer concurrentiekracht. ,,Het woord eurozonebegroting is uit de tekst”, aldus Hoekstra. ,,Ik wil het woord stabilisatie niet meer horen.”

De CDA-bewindsman zei dat het principeakkoord ,,voelt als loon naar werken, na het afgelopen jaar drie slagen in de rondte te hebben gevlogen, gewhatsapped en gebeld’’ om het Nederlandse standpunt en dat van medestanders te verdedigen.

De Franse minister Bruno Le Maire twitterde na afloop: ,,Voor het eerst hebben we met alle landen een akkoord om stappen te zetten voor een begroting van de eurozone.”