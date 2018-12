Sint koopt voor 341 miljoen euro online

Lego, het gezelschapsspel Qwixx en een cd van Kinderen voor Kinderen behoren dit jaar tot de meest gegeven cadeaus op pakjesavond. Veel presentjes worden online gekocht. In de vijf weken voorafgaand aan 5 december is er voor bijna 341 miljoen euro extra geshopt op internet, zo meldt Thuiswinkel.org op basis van eigen onderzoek.

De brancheorganisatie becijferde de extra uitgaven door te bekijken wat consumenten normaal per week uitgeven en dit te vergelijken met de online-uitgaven in de aanloop naar Sinterklaas. De online-uitgaven blijken in deze periode 28 procent hoger te liggen.

Volgens de organisatie blijft ook de cadeaubon populair. Waar zulke tegoedbonnen vooral tijdens verjaardagen een veel gegeven cadeau zijn, blijkt dat deze ook tijdens Sinterklaas en Kerstmis vaak worden geschonken. De maanden oktober, november en december zijn binnen de markt voor cadeaukaarten goed voor ongeveer 40 procent van de totale jaaromzet.