Trump: China-deal is mogelijk

De Amerikaanse president Donald Trump staat open voor een deal met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Zoals wel vaker liet Trump via Twitter van zich horen. ,,Laat de onderhandelingen maar beginnen”, zo berichtte de Amerikaan.

Trump twitterde onder meer dat als China en de VS een deal willen, ze dat voor elkaar zullen krijgen. Hij voegde daaraan toe dat China beloofd heeft om per direct landbouwproducten en andere spullen van Amerikaanse makelij af te zullen nemen. Sowieso moet China volgens Trump laten zien dat het eindelijk bereid is om de dingen te doen, waarvan hij al langer vindt dat ze gedaan hadden moeten worden.

De Amerikaan dreigde als vanouds met tarieven als China niet over de brug komt. Dit alles past in zijn plaatje van America First. Hij beloofde wederom Amerika weer rijk te zullen maken.