Trump praat met Duitse automakers

De Amerikaanse president Donald Trump neemt dinsdag kort de tijd om bestuurders van Duitse automakers BMW, Daimler en Volkswagen in het Witte Huis te ontvangen. Trump wil de automakers naar verwachting overhalen om meer auto’s in de Verenigde Staten te laten maken. Handelsminister Wilbur Ross hintte daar voorafgaand aan de ontmoeting op nieuwszender CNBC al op.

Volgens Ross is het doel onder meer om het handelstekort met Duitsland op het gebied van auto’s en auto-onderdelen te verkleinen. Dit gaat volgens hem ,,hopelijk vergezeld”, met extra productie in de VS. Ross hoopt ook dat er een groot deel van de toekomstige productie van elektrisch aangedreven voertuigen op Amerikaanse bodem geschiedt.

Trump spreekt dinsdag onder meer kort met Daimler-baas Dieter Zetsche, VW-directeur Herbert Diess en financieel directeur Nicolas Peter van BMW.

De Amerikaanse president dreigde eerder met importheffingen op Europese auto’s en auto-onderdelen, maar vorige maand trok hij dit dreigement tijdelijk in. Er zou gewerkt worden aan een nieuw handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Het bezoek van het trio bestuurders aan Washington is controversieel, omdat de Europese Unie feitelijk verantwoordelijk is voor de onderhandelingen met de VS, niet de bedrijven. De topmannen van de autoconcerns voeren naar verluidt nauw overleg met de Duitse regering, om te voorkomen dat de lopende handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie worden belemmerd.