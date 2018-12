VW mogelijk aan de slag in Ford-fabrieken VS

De Duitse automaker Volkswagen gaat in de VS mogelijk auto’s bouwen in de fabrieken van branchegenoot Ford. Volgens VW-topman Herbert Diess wordt momenteel gewerkt aan een pact met Ford. Hij zei dit na zijn bezoek aan het Witte Huis. Daar sprak de Amerikaanse president Donald Trump met topbestuurders van VW en branchegenoten BMW en Daimler.

Volgens Diess overweegt VW ook om een extra fabriek in de VS te realiseren. De gesprekken met Ford zijn volgens hem vergevorderd. Daarbij wordt mogelijk gemikt op een wereldwijde alliantie die ook goed nieuws zal betekenen voor de Amerikaanse auto-industrie.

Diess zei dat VW meer capaciteit nodig heeft in de VS. De nog op te zetten fabriek komt mogelijk in Tennessee, waar de automaker al een fabriek heeft. Deze is volgens hem nodig voor de productie van auto’s van het merk Volkswagen en voor Audi’s. Een beslissing over te nemen stappen volgt begin volgend jaar. Hij benadrukte dat er meerdere opties op tafel liggen.

Trump hoopte tijdens de bijeenkomst in Washington de Duitse automakers te overtuigen meer productie in de VS op te zetten om daarmee het Amerikaanse handelstekort met de auto-industrie van 30 miljard dollar te beperken. Hij dreigde eerder met importtarieven op auto’s en auto-onderdelen.