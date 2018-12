Tesla Model 3 in februari op Nederlandse weg

De Tesla Model 3 is vanaf begin februari ook in Nederland verkrijgbaar. Het Amerikaanse autoconcern heeft mensen die een reservering hadden gemaakt, gevraagd hun specifieke wensen voor hun auto door te geven. Afhankelijk van de opties worden de eerste Nederlandse modellen dan vanaf februari geleverd.

De Model 3 is het instapmodel van Tesla en werd begin 2016 aangekondigd. Toen konden potentiĆ«le klanten ook al een reservering maken tegen een aanbetaling van 1000 euro. Sinds eind vorig jaar levert de maker van elektrische auto’s dat model in de Verenigde Staten. Net als daar zijn in Nederland in eerste instantie de duurdere versies te verkrijgen. De Long Range All-Wheel Drive kost minimaal 58.800 euro, de Performance-versie heeft een vanaf-prijs van 69.700 euro.

In de VS levert Tesla inmiddels ook iets goedkopere versies van de Model 3. De beloofde versie van minder dan 35.000 dollar is er nog niet. Volgens topman Elon Musk moet dat binnen zes maanden wel lukken als de automaker de kosten verder omlaag heeft gekregen.