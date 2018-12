‘Deutsche Bank groter in witwaszaak Danske’

Deutsche Bank is nog dieper betrokken bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank dan eerder werd aangenomen. Volgens zakenkrant Financial Times verwerkte de Duitse bank nog eens 31 miljard euro aan dubieuze geldstromen, bovenop de 132 miljard euro die eerder werd gemeld.

Danske Bank wordt beticht van witwaspraktijken via een onderdeel in Estland, dat tussen 2007 en 2015 miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen verwerkte. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan. Deutsche Bank was een soort tussenpersoon bij die transacties en lijkt nu betrokken te zijn geweest bij het overgrote deel van de dubieuze stromen die liepen via de Estse dochter van Danske. Onder meer Deense en Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de affaire.

Onlangs werd bekend dat Danske, de grootste bank van Denemarken, een voorlopige aanklacht heeft ontvangen van de Deense autoriteiten. Eerder kostte de kwestie de topman en de voorzitter van de bank de kop.