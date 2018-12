IMF: pak verschillen op arbeidsmarkt aan

De verschillen tussen werknemers met een vast of tijdelijk contract en zzp’ers moeten worden verkleind en de lonen zouden omhoog moeten. Ook is het tijd om het pensioenstelsel te hervormen. Dan kunnen ook meer zzp’ers daaraan deelnemen. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport over Nederland.

De belastingregels voor werknemers en zzp’ers en de verschillen in sociale bescherming moeten volgens het IMF worden aangepakt. De loonbelasting kan nog wel iets lager, maar de huidig voorgestelde verlaging van die belasting en de verhoging van het lagere btw-tarief zijn goede eerste stappen, zei IMF-econoom Tom Dorsey in een toelichting. Tegelijkertijd mag de flexibiliteit op de arbeidsmarkt worden vergroot. Als dat laatste gebeurt, zijn bedrijven volgens hem ook eerder geneigd om de salarissen te verhogen.