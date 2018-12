Volkswagen op koers voor recordjaar

Volkswagen ligt naar eigen zeggen nog altijd op koers voor een recordjaar qua leveringen. Daarmee zou de Duitse automaker tegenwind van onder meer strengere emissiestandaarden, de verschuiving naar elektrisch rijden en de ban op sommige diesels het hoofd weten te bieden.

De autoverkopen van de fabrikant stegen in de eerste elf maanden van dit jaar, op jaarbasis, met 1,2 procent tot een recordaantal van 5,7 miljoen auto’s. Om het recordniveau van 2017 te evenaren, moet Volkswagen in december nog 530.000 auto’s verkopen. Volgens de automaker moet dit mogelijk zijn.

In China, de grootste automarkt wereldwijd, bracht het bedrijf dit jaar wel minder auto’s aan de man. Volgens Volkswagen blijven de gevolgen van de handelsoorlog tussen de VS en China ernstig. De spanningen zorgen voor grote terughoudendheid bij autokopers. Binnen Europa en in de VS sleet Volkswagen meer auto’s. Verder boert de onderneming vooral goed in opkomende markten als BraziliĆ« en Rusland.