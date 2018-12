Geen verhoging brandstofprijzen België

De prijzen van benzine en diesel in België worden volgend jaar niet verhoogd. De ministerraad heeft dat besloten. De geplande inflatieverhoging van 1,5 cent per liter is van de baan. Dit besluit scheelt de schatkist 90 miljoen euro.

De regering zegt de maatregel te nemen om meer op het Europees gemiddelde te komen. Mogelijk is de bevriezing ook een reactie op de eisen van de gelehesjesbeweging. Vooral in Frankrijk protesteert die tegen de hoge brandstofkosten. Een aangekondigde extra belasting daarop heeft de regering deze week uitgesteld.

In België is het protest verbreed naar de kosten van het levensonderhoud in het algemeen. Premier Charles Michel had deze week een ontmoeting met vertegenwoordigers van de beweging. Een betoging van gele hesjes in Brussel liep een week geleden uit de hand. Voor zaterdag is nieuw protest aangekondigd.