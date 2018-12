‘Russen doen geste aan OPEC-leden’

Ook Rusland lijkt bereid om zijn olieproductie in te perken om daarmee de prijzen te stutten. Als de OPEC-leden tezamen meer dan 1 miljoen vaten olie per dag minder gaan produceren, zal Moskou zijn dagelijkse productie met 200.000 vaten verlagen. Dat meldden bronnen rond het energieministerie van Rusland.

Leden van de OPEC en partners als Rusland zijn in Wenen bijeen om over ingrepen te praten. De sessie donderdag werd afgesloten zonder onderhandelingsresultaat. De Russische olieminister stapte eerder nog op het vliegtuig naar Moskou voor overleg met president Vladimir Poetin.

De olieprijzen gingen donderdag sterk omlaag, na berichten dat de OPEC de productie mogelijk minder sterk zal verlagen dan eerder werd gedacht. Vrijdag was sprake van een beperkt verlies. Een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) zakte omstreeks 11.00 uur 0,5 procent in prijs tot 51,22 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent tot 59,92 dollar per vat.