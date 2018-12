‘Fusieplannen Deutsche Bank en Commerzbank’

De Duitse regering zou openstaan voor een fusie van Deutsche Bank en Commerzbank, de twee grootste banken van Duitsland. Dat meldt het Duitse blad Focus.

Er zouden verschillende scenario’s zijn besproken op het ministerie van FinanciĆ«n. Zo kan de overheid voor vijf jaar de grootste aandeelhouder worden van Deutsche Bank, waarna een fusie met Commerzbank plaatsvindt. Ook zou gesproken worden over een voorstel waarbij Deutsche Bank geld ophaalt bij Duitse industriebedrijven om Commerzbank te kopen. Een andere optie is de oprichting van een houdstermaatschappij met belangen in beide banken, aldus Focus.

Berlijn is grootaandeelhouder van Commerzbank, met een belang van 15 procent. De regering heeft vaker gezegd dat Duitsland sterke banken nodig heeft voor zijn exportgerichte economie. Een fusie van Deutsche Bank en Commerzbank zou hier een rol in kunnen spelen. In het verleden gingen al vaker geruchten de ronde dat de twee banken samen zouden kunnen gaan.