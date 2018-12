‘1.300 Nederlandse cfo’s op lijst hackers’

AMSTERDAM (ANP) De gegevens van zeker 1.300 Nederlandse financiële bestuurders staan op een lijst van de hackersgroep London Blue. Dat zegt de hoofdanalist van cybersecuritybedrijf Agari, Crane Hassold, tegen het FD. De mensen op deze lijst worden benaderd in een ceo-fraude.

Deze manier van oplichting houdt in dat de hackers een cfo mailen met het verzoek geld over te maken namens de ceo. De oplichters gebruiken daarvoor vaak legaal verkregen informatie en professioneel uitziende emails. Vorige maand werd bekend dat Pathé Nederland op deze manier 19 miljoen euro kwijt was geraakt.

Welke Nederlandse directeuren op de lijst staan of mogelijk al slachtoffer zijn geworden, mag Hassold niet zeggen. Agari heeft de gegevens van London Blue, doordat de groep probeerde de cfo van het cybersecuritybedrijf op te lichten.