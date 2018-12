AEX-index duikt weer onder de 500-puntengrens

De Europese beurzen zijn maandag stevig in het rood gesloten. Vooral tegen het einde van de sessie namen de graadmeters een duikvlucht. In Amsterdam zakte de AEX-index onder de 500-puntengrens. Dit gebeurde nadat de Britse premier Theresa May een stemming in het parlement over het brexit-akkoord uitstelde. Daarnaast deed de aanhoudende spanning tussen de VS en China het sentiment geen goed.

De AEX-index sloot 1,7 procent lager op 495,31 punten. De MidKap zakte 3 procent tot 646,08 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt leverden 1,5 procent in. Londen verloor 0,8 procent. De stemming over de brexit-deal werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. Alles wees in de richting van een smadelijke nederlaag in het parlement.

Altice Europe was de grootste verliezer in de AEX met een min van bijna 8 procent. Het kabel- en telecomconcern kampte met de nawee├źn van een negatief analistenrapport van Moody’s. Alle AEX-fondsen eindigden de sessie in de min. Dat gold, op financieel dienstverlener Intertrust na, ook voor de bedrijven in de MidKap.

Bij de middelgrote fondsen sloot metalenspecialist AMG de rij met een verlies van 9,2 procent. Air France-KLM zag een eerdere winst ook meer dan verdampen. De luchtvaartonderneming, die vervoerscijfers over de maand november publiceerde, eindigde met een min van 1,2 procent.

In Frankfurt raakte BASF 3,8 procent kwijt. Het chemieconcern gaf een winstalarm vanwege lagere prijzen voor sommige chemicali├źn. Branchegenoot Bayer verloor dik 4 procent. De activistische investeerder Elliott heeft zich ingekocht bij het chemieconcern en stuurt naar verluidt aan op opsplitsing van het bedrijf nu de overname van het Amerikaanse Monsanto is afgerond.

Deutsche Bank en Commerzbank verloren 5,6 en 3,2 procent. Volgens het Duitse blad Focus zou de Duitse regering openstaan voor een fusie tussen de twee grootste banken van Duitsland. Er zouden verschillende scenario’s zijn besproken.

De euro noteerde op 1,1369 dollar, tegen 1,1392 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent minder op 51,57 dollar. Brentolie daalde 1,4 procent in prijs tot 60,84 dollar per vat.