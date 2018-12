FNV staat alleen met ultimatum aan PostNL

Het ultimatum dat FNV aan PostNL heeft gesteld, kan niet op bijval van andere vakbonden rekenen. FNV dreigt met acties als het post- en pakketbedrijf niet voor 12.00 uur aan haar eisen voor een nieuwe cao tegemoetkomt. De andere drie bonden die over een nieuwe arbeidsovereenkomst onderhandelen, CNV, BVPP en VHP2, vinden het nog veel te vroeg voor acties.

,,Het is veel te snel om na 5 uur onderhandelen naar het actiemiddel te grijpen”, zegt Anselma Zwaagstra van CNV. ,,We zijn niet tegen actievoeren, maar er is nu nog helemaal geen conflict met PostNL.”

In een gezamenlijke brief leggen de drie bonden hun leden uit dat ze deze week liever verdergaan met onderhandelen. Bovendien vinden ze het een brug te ver om juist in de drukke periode rond kerst en oud en nieuw acties te organiseren. Die kunnen PostNL dusdanig hard raken dat ook de werkgelegenheid bij het bedrijf in gevaar komt.