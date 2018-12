‘Google-moeder overweegt kantoor in Vietnam’

Google-moeder Alphabet overweegt een kantoor in Vietnam te openen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times bestudeert de techreus momenteel de mogelijkheden. De stap van Alphabet valt samen met een nieuwe strengere cyberbeveiligingswet die de regering in Hanoi voorbereidt. Die verplicht technologiebedrijven onder meer om in het land zelf aanwezig te zijn en data lokaal op te slaan.

De krant baseert zich op de een verklaring van de Vietnamese overheid. Daarbij werd topbestuurder Kent Walker van het techbedrijf opgevoerd. Het land heeft circa 96 miljoen inwoners, waarvan meer dan de helft actief internetgebruiker is. Google is één van de meest gebruikte websites in het land. Alphabet zelf ontkent noch bevestigt dat het concrete plannen voor een kantoor in Vietnam heeft.

De nieuwe cybersecuritywet wordt 1 januari van kracht. Volgens de communistische regering in het land is de wet nodig om inhoud van websites te controleren, onder meer op valse nieuwsberichten. Critici menen dat de wet ook gebruikt zal worden om vrijheid van meningsuiting te onderdrukken.