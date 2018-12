Coca-Cola investeert in recycle-start-up

Frisdrankproducent Coca-Cola steekt geld in de Eindhovense start-up Ioniqa. Doel van de investering is om het recyclen van petplastic te bevorderen. Financiële details brachten de partijen niet naar buiten.

Ioniqa, een bedrijf dat voortkwam uit de Technische Universiteit Eindhoven, ontwikkelde een technologie waarmee petplastic weer kan worden omgezet in zuivere grondstoffen. Zelfs gekleurd materiaal kan zo hergebruikt worden. Uiteindelijk is het doel om gerecycled materiaal ook te gebruiken voor de flessen van Coca-Cola. De frisdrankreus wil tegen 2030 zeker de helft van zijn verpakkingen uit gerecycled materiaal hebben vervaardigd.

Eerder maakte ook verzorgings- en levensmiddelenconcern Unilever al bekend met Ioniqa in zee te gaan. Unilever wil dat al zijn plastic verpakkingen in 2025 herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zullen zijn. Op dit moment wordt in Nederland gebouwd aan een recyclingslocatie met een capaciteit van 10.000 ton, die in 2019 operationeel moet zijn.