Nikkei zet stijging voort

De Japanse effectenbeurs zette donderdag de stijging voort na het stevige herstel een dag eerder. Het optimisme over de handelsonderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten bleef zorgen voor een positieve stemming onder beleggers. Ook elders in het Verre Oosten gingen de beursgraadmeters omhoog.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 1 procent hoger op 21.816,19 punten. Een dag eerder won de Japanse hoofdindex al ruim 2 procent. Vooral de Japanse technologiebedrijven waren in trek na de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Panasonic en Canon, die gevoelig zijn voor de handel met China, dikten 1,5 procent en 1,2 procent aan. Het farmaceutische concern Takeda Pharmaceutical kreeg er meer dan 7 procent bij, na een adviesverhoging door Tokai Toyko Research Institute.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,1 procent. De Kospi in Seoul won 0,8 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot met een kleine winst van 0,1 procent. De Australische telecombedrijven Hutchison Telecommunications, een samenwerking van Vodafone en Hutchison, en TPG Telecom kelderden respectievelijk 21,4 procent en 16,7 procent nadat de toezichthouder van het land zijn zorgen had geuit over de fusieplannen van de twee bedrijven.