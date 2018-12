Starbucks wil doorgroeien in China

Koffieketen Starbucks wil ,,agressief doorgroeien” in China. Het Amerikaanse bedrijf wil over vier jaar 6000 cafés in het Aziatische land hebben, maakte het bedrijf bekend tijdens een investeerdersdag. Daarnaast werkt Starbucks samen met de Chinese onlinewinkelgigant Alibaba aan een online winkel. Ook zet de koffiereus verder in op bezorging. Dat is nu al bij 2000 cafés in China mogelijk.

Ook in thuismarkt de Verenigde Staten ziet Starbucks nog ,,zat ruimte” om te groeien. Automatisering kan helpen om de omzet te laten groeien. Ook het digitale aanbod moet beter.

Net als in China is in de VS bezorging steeds belangrijker. Nu al wordt nog maar ongeveer de helft van de bestellingen aan de balie in de Amerikaanse cafés gedaan. Online bestellingen, bestellingen via de app en drive-thrus zijn goed voor de andere helft. Voor de Amerikaanse bezorging werkt Starbucks samen met Uber Eats.

Starbucks wil daarnaast de aandeelhouders belonen. Tot en met 2020 krijgen die 25 miljard dollar terug.