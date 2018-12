‘Investeerder in de markt voor McAfee’

Computerbeveiligingsbedrijf McAfee wordt mogelijk verkocht aan de private investeerder Thoma Bravo. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNBC overwegen de huidige McAfee-eigenaren Intel en TPG in te stemmen met een bod dat flink hoger ligt dan 4,2 miljard dollar. Volgens de ingewijden die CNBC opvoert is er nog geen definitieve beslissing genomen en bevinden gesprekken zich in een vroeg stadium.

TPG nam in 2016 een meerderheidsbelang in McAfee dat het bedrijf destijds waardeerde op die 4,2 miljard dollar. Intel betaalde in 2010 zelf 7,6 miljard dollar voor de onderneming waar het later 3 miljard dollar op moest afschrijven.

McAfee werd in 1987 opgericht door naamgever John McAfee. Voorheen richtte het bedrijf zich op beveiligingssoftware voor pc’s en servers. De laatste jaren richt het zich ook op de cloud, geholpen ook door de nodige overnames.