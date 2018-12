LVMH neemt hotelexploitant Belmond over

Het Franse luxebedrijf LVMH neemt voor 2,6 miljard dollar het in Londen gevestigde Belmond over. Belmond is wereldwijd exploitant van exclusieve hotels en restaurants, en biedt ook bijzondere treinreizen, riviercruises en safari’s aan.

De overname wordt geheel in contanten afgerond. Belmond begon eerder dit jaar een strategisch onderzoek om interesse van mogelijke kopers te peilen. Andere geïnteresseerden waren naar verluidt onder meer investeringsmaatschappijen Blackstone en KKR. Het is een van de grootste overnames die LVMH ooit heeft gedaan. Het luxebedrijf houdt zich ook bezig met skiresorts, onder meer in de Franse Alpen, en dure hotels in bijvoorbeeld Londen en Shanghai.

Belmond heeft wereldwijd zeer luxueuze hotels en meerdere toprestaurants met Michelin-sterren. Ook is het eigenaar van het beroemde restaurant 21 Club in New York. Daarnaast biedt het bedrijf treinreizen, waaronder de Orient-Express tussen Londen en Veneti├ź.