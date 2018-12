40 miljoen euro boete Guess voor geo-blocking

Kledingmerk Guess krijgt een boete van bijna 40 miljoen euro van de Europese Commissie voor het opleggen van advertentie- en verkoopbeperkingen aan detailhandelaars. Het Amerikaanse bedrijf probeerde zo te voorkomen dat EU-consumenten in een andere lidstaat artikelen kochten en hield de prijzen kunstmatig hoog.

Guess verbood winkeliers contractueel om online te adverteren en over de grens te verkopen. Volgens Brussel zijn dergelijke distributie-overeenkomsten een geval van geo-blocking en in strijd met de Europese concurrentieregels. De boete is de helft van wat het bedrijf normaal zou moeten betalen. De commissie reduceerde het bedrag omdat het bedrijf een aantal andere advertentiepraktijken opbiechtte die ook in strijd zijn met EU-regels.

EU-commissaris Margrethe Vestager (mededinging): ,,Met deze overeenkomsten kon de onderneming kunstmatig hoge prijzen in stand houden, vooral in Centraal- en Oost-Europese landen. Daarom straffen we Guess voor dit gedrag.” De EU-regels voor geo-blocking zijn op 3 december van kracht geworden.