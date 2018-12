Aardgasverbruik chemiesector hoger dan gedacht

De chemische en farmaceutische industrie heeft de afgelopen jaren meer aardgas verbruikt dan aanvankelijk gedacht. Daardoor valt ook de CO2-uitstoot hoger uit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de periode van 2012 tot 2017 blijkt het jaarlijkse verbruik gemiddeld 22 petajoule hoger te liggen dan eerder vastgesteld, wat neerkomt op 0,7 miljard kubieke meter meer. Dat staat gelijk aan 1,7 procent van het totale aardgasverbruik in Nederland. Het hogere verbruik leidt tot extra CO2-uitstoot van gemiddeld 1,3 megaton per jaar, wat neerkomt op 0,8 procent van de gemiddelde jaarlijkse uitstoot in Nederland.

Het CBS kwam tot de correctie nadat bleek dat in de statistieken van bepaalde bedrijven enkele onderdelen die gas verbruikten ontbraken. Dat verschil kwam aan het licht nadat het statistiekbureau het door bedrijven opgegeven aardgasverbruik vergeleek met de uitstoot die ze verplicht moeten opgeven binnen het systeem voor emissiehandel.