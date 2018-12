Akkoord over nieuwe EU-eisen slechte leningen

Banken moeten de risico’s van oninbare en onrendabele leningen beter gaan indekken. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over minimumeisen voor nieuwe leningen die moeten voorkomen dat de voorraad dubieuze leningen (npl’s) in de EU toeneemt.

,,Het akkoord zal ervoor zorgen dat banken solider worden en onze bedrijven kunnen financieren”, stelt EU-commissaris Valdis Dombrovskis (euro). Co-rapporteur namens het parlement Esther de Lange (CDA) is tevreden: ,,Banken worden zo medeverantwoordelijk voor het tegengaan van nieuwe rommelkredieten. De eurocrisis heeft ons laten zien dat we niet lichtzinnig met deze risico’s om mogen gaan.”

Een lening wordt als oninbaar beschouwd als de kredietnemer, een bedrijf of persoon, negentig dagen niet heeft betaald. Vanaf dat moment moet de bank volgens de nieuwe eisen een buffer opbouwen in de veronderstelling dat de aflossing nooit zal plaatsvinden.

Voor dubieuze leningen waar geen onderpand tegenover staat, moeten banken het totale verlies in drie jaar volledig hebben afgedekt. Voor slechte leningen in vastgoed moet na drie jaar een voorziening van 25 procent zijn opgebouwd, en het totaalbedrag na negen jaar. Voor leningen in roerend goed geldt een opbouwperiode van zeven jaar.

De berg npl’s steeg in de EU na de financiële crisis in 2007 tot een recordhoogte van een biljoen euro, maar neemt inmiddels geleidelijk af. Volgens de Europese Commissie hebben de Europese banken gemiddeld 3,4 procent aan slechte leningen. Vooral Griekse, Cypriotische en Italiaanse banken zitten daar echter ver boven met een derde tot de helft van uitstaande leningen die waarschijnlijk nooit worden terugbetaald.

,,Met het akkoord zorgen we voor een veel betere bescherming bij een volgende crisis, maar we zijn er nog niet. De lijken moeten uit de kast, zeker in landen als Italië”, aldus De Lange.