EU-landen eens over uitstootnorm trucks

De milieuministers van de EU zijn het eens geworden over een strengere uitstootnorm van nieuwe vrachtwagens. Ze willen dat nieuwe vrachtwagens in 2025 15 procent minder CO2 uitstoten vergeleken met 2019 en in 2030 30 procent. Het voorstel van de Europese Commissie om over vier jaar pas het percentage voor 2030 te bepalen is van de baan.

Het gaat om vier categorie├źn vrachtwagens die samen 70 procent van alle zware trucks voor de lange afstand dekken. Het is voor het eerst dat Europa beperkingen oplegt aan de emissie van broeikasgassen van vrachtwagens. Dat is nodig om de klimaatdoelen halen die in het akkoord van Parijs zijn vastgelegd.

Het Europees Parlement stemde vorige maand voor strengere normen. Het wil een reductie van 20 procent in 2025 en 35 procent in 2030, vergeleken met 2019.

De onderhandelingen over de definitieve norm beginnen naar verwachting in januari.