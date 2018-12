Beurs Amsterdam sluit licht lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag licht lager gesloten, terwijl elders in Europa de uitslagen ook beperkt waren. De verliezen van eerder op de dag werden grotendeels weggepoetst na opmerkingen van een bestuurder van de Federal Reserve dat de Amerikaanse centrale bank zijn rentebeleid baseert op economische cijfers en daarbij oog voor de markten heeft. Maaltijdbestelsites waren in trek, na een grote overname door het Nederlandse Takeaway.com in Duitsland.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent lager op 484,81 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 640,41 punten dankzij de koerssprong van Takeaway. Parijs was vrijwel vlak en Londen en Frankfurt stegen tot 0,2 procent.

Bij de middelgrote bedrijven kreeg Takeaway er ruim 28 procent aan waarde bij. Het Nederlandse maaltijdbestelbedrijf koopt de Duitse maaltijdbezorgdiensten Lieferheld, Pizza.de en foodora van zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero voor 930 miljoen euro in contanten en aandelen. Delivery Hero krijgt door de deal een belang van circa 18 procent in Takeaway en krijgt het recht om een onafhankelijke commissaris te benoemen bij zijn concurrent.

Het aandeel Delivery Hero werd ruim 10 procent meer waard in Frankfurt. De Britse branchegenoot Just Eat klom 3 procent in Londen.

Vastgoedonderneming Wereldhave was de grootste daler in de MidKap, met een min van 4,2 procent na een adviesverlaging. Boskalis daalde 0,2 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener koopt de Duitse onderzeekabelactiviteiten van de Franse technisch dienstverlener Spie. Aperam zakte 0,6 procent. De roestvrijstaalmaker zet de eerder aangekondigde overname van VDM Metals niet door.

In de AEX was kabel- en telecomconcern Altice Europe hekkensluiter met een verlies van 4,8 procent. Verlichtingsbedrijf Signify voerde de stijgers aan met een winst van 3 procent.

In Kopenhagen verloor Danske Bank 0,8 procent na een nieuwe winstwaarschuwing. De door een groot witwasschandaal in opspraak geraakte Deense bank zegt last te hebben van moeilijke omstandigheden op de financiƫle markten.

De euro was 1,1404 dollar waard, tegen 1,1416 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 46,21 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent tot 54,24 dollar per vat.