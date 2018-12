Beursweek rond kerst nog best spannend

De kortere beursweek rond kerst is dit jaar naar verwachting iets minder rustig dan in andere jaren. In de Verenigde Staten is dit weekend een ‘shutdown’ van de overheid ingegaan. Die uiterst onzekere situatie duurt in ieder geval tot 27 december, omdat de Senaat in Washington dan pas weer bij elkaar komt.

Beleggers op Wall Street waren vrijdag al erg nerveus toen de stop op de overheidsuitgaven onvermijdelijk leek te worden. President Donald Trump wil miljarden dollars vrijmaken voor de bouw van een grensmuur met Mexico, maar de Democraten weigeren daarmee in te stemmen. Omdat het niet is gelukt om overeenstemming te bereiken over een nieuwe staatsbegroting, zijn honderdduizenden ambtenaren naar huis gestuurd en krijgen ze geen salaris.

Trump heeft zijn plannen voor de feestdagen geschrapt vanwege de shutdown, zo heeft het Witte Huis laten weten. De president zou kerst en oud en nieuw met zijn familie doorbrengen in zijn resort in Florida, maar blijft voorlopig in Washington.

Andere dossiers die spelen zijn het rentebeleid van de Federal Reserve, de handelsperikelen met China en de hard dalende olieprijzen. Een nieuwe renteprognose van de Fed zorgde afgelopen week wereldwijd voor dalende beurskoersen. Er gaan ook geruchten dat Trump zou overwegen Fed-baas Jerome Powell te ontslaan, maar dat is inmiddels tegengesproken door minister van Financiƫn Steven Mnuchin.

De financiƫle markten kunnen zich komende dagen tevens verheugen op diverse macro-economische cijfers. Er komen bijvoorbeeld nieuwe gegevens naar buiten over de Amerikaanse woningmarkt en de Duitse inflatie.

De agenda voor beleggers is verder tamelijk leeg. Wat betreft bedrijfsresultaten valt er geen nieuws te verwachten en veel beurzen zijn een paar dagen gesloten vanwege de feestdagen. Zo kent de beurs in Amsterdam maandag slechts een halve sessie. Op Eerste en Tweede Kerstdag wordt hier helemaal niet gehandeld. In New York zijn de beurzen op Tweede Kerstdag overigens wel open, evenals in Japan waar tijdens kerst gewoon wordt doorgewerkt. In Tokio is de beurs alleen op maandag dicht in verband met de verjaardag van de keizer.