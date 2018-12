Chipmachinemaker ASML overweegt eigen cao

Chipmachinemaker ASML overweegt uit het overleg over de metaal-cao te treden en een eigen bedrijfs-cao op te zetten. Het Veldhovense bedrijf is onder meer de opstelling van vakbond FNV zat. Dat heeft ASML-topman Peter Wennink laten weten in een interview met Het Financieele Dagblad.

In de metaalsector vinden al maandenlang acties plaats en er lijkt nog geen uitzicht op een cao-akkoord. Vandaar dat de ondernemingsraad van ASML het bedrijf heeft gevraagd naar alternatieven te kijken. ,,Het duurt allemaal veel te lang”, zegt Wennink. ,,Wij willen wel een cao, en het liefst doe je dat ook met de grootste vakbond. Maar niet ten koste van alles. De hoeveelheid frictie die de bonden creĆ«ren is buitenproportioneel, ze berokkenen grote productiebedrijven voor vele tientallen miljoenen schade.”

De ASML-baas benadrukt dat ook niet alles wat de sector aangaat op de chipmachinemaker van toepassing is. ,,Ik denk dat misschien 2 procent van onze mensen vakbondslid is. Waarom zou ik die bonden dan steeds meer instemmingsmacht moeten geven over onze werktijden? Daar gaat onze ondernemingsraad over.”