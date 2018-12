‘Mogelijk nieuwe sjoemelsoftware bij VW’

Volkswagen heeft mogelijk nieuwe, illegale softwarefuncties in dieselauto’s gestopt. Volgens de Duitse krant Bild am Sonntag hebben de Duitsers dat gedaan bij een recente software-update. De software zou het filteren van uitlaatgassen terugdraaien als een bepaalde hoeveelheid brandstof is verbruikt.

Experts van toezichthouder KBA vermoeden dat het hier om een nieuwe vorm van sjoemelsoftware gaat, aldus de krant. De betreffende software-update wordt momenteel even niet meer uitgevoerd. Waarschijnlijk hebben enkele honderdduizenden auto’s de update al gehad.

Een woordvoerster van Volkswagen bevestigde dat er ongebruikelijke software is aangetroffen. De kwestie wordt nog intern onderzocht en de onderzoeksresultaten zullen aan de toezichthouder worden overgedragen. Begin januari is hierover tevens een overleg gepland tussen Volkswagen en de autoriteiten.

Volkswagen moest in september 2015 toegeven dat het bedrijf met behulp van illegale software vals had gespeeld bij emissietesten. Daardoor leken miljoenen dieselauto’s schoner dan ze waren. Het schandaal heeft het autoconcern al vele miljarden aan boetes en schadevergoedingen gekost.