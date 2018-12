Oud-Nissan topman Kelly op borgtocht vrij

TOKIO – De voormalig directeur van Nissan Greg Kelly is na een maand gevangenschap op borgtocht vrijgelaten. De oud-topman moest 70 miljoen yen (557.000 euro) betalen. Het hof in Tokio had eerder dinsdag besloten dat Kelly na betaling van het bedrag mocht gaan.

Kelly zat vast sinds 19 november op verdenking van het helpen van de voormalige voorzitter van Nissan, Carlos Ghosn, met valse verklaringen in financiële rapporten van het bedrijf.

De vermeende belastingfraude door Ghosn en Kelly kwam volgens Nissan aan het licht na een intern onderzoek, dat werd geopend naar aanleiding van een klokkenluider. Als Ghosn schuldig wordt bevonden kan hij een celstraf krijgen tot tien jaar, plus een boete. Ook Nissan dreigt een boete te krijgen.

Hetzelfde hof verlengde zondag de detentie van Ghosn met tien dagen. Ghosn, tevens de grote man achter het Franse Renault, werd ook half november opgepakt. Hij zou eigenlijk afgelopen vrijdag op borgtocht vrijgelaten kunnen worden, maar kreeg op het laatste moment een nieuwe aanklacht aan zijn broek. Die gaat over een vermeende schending van het vertrouwen vanwege een reeks dubieuze betalingen bij Nissan.

De arrestatie van de autobaas heeft tot spanningen geleid binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Nissan en Mitsubishi ontsloegen Ghosn, terwijl Renault eerst bewijzen wil zien van zijn misdaden. Volgens geruchten wil Nissan de situatie gebruiken om de verhoudingen binnen de alliantie gelijk te trekken. De Japanners vinden dat Renault te veel te zeggen heeft binnen het samenwerkingsverband.