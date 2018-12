Zeer sterk herstel Wall Street van verliezen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met opmerkelijk sterke winsten gesloten, terwijl ook de olieprijzen buitengewoon hard stegen. Handelaren gingen op jacht naar koopjes na de zware koersverliezen van de afgelopen tijden en er kwamen goede cijfers over de Amerikaanse consumentenuitgaven voor de feestdagenperiode. Het zijn de sterkste koersstijgingen op Wall Street sinds drie jaar.

De Dow-Jonesindex eindigde 5 procent hoger op 22.878,45 punten. De brede S&P 500 klom 5 procent tot 2467,70 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 5,8 procent tot 6554,35 punten. Dinsdag bleef de markt dicht voor kerst.

Beleggers kauwden nog altijd op de gedeeltelijke shutdown van de Amerikaanse overheid. Die is veroorzaakt door onenigheid over een nieuw budget. President Donald Trump houdt vol dat daar geld voor de bouw van een muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens in moet worden opgenomen. Democratische politici zijn het daar niet mee eens.

Verder bleef ook de aanhoudende kritiek van Trump op de Federal Reserve en Fed-voorzitter Jerome Powell boven de markt hangen. Trump heeft inmiddels ook zijn vertrouwen uitgesproken in de centrale bank en Powell, maar blijft kritisch op het beleid van renteverhogingen. Trump zou vorige week nog met het idee hebben gespeeld om Powell te ontslaan, al werd dat bericht door het Witte Huis ontkend.

Winkelbedrijven profiteerden van sterke verkoopcijfers over de feestdagen. Zo noteerden Walmart, Macy’s, Nordstrom en Kohl’s tot 10,3 procent in de plus. Amazon klom 9,5 procent. De webwinkel claimde nog nooit zo veel artikelen te hebben verkocht. Onder meer de vraag naar de Echo-apparaten waarmee gebruik gemaakt kan worden van Amazons slimme assistent Alexa, trok aan. Ook werden tientallen miljoenen mensen lid van abonneedienst Amazon Prime.

De olieprijzen lieten uitzonderlijke bewegingen zien. Brentolie bereikte eerder op de dag nog voor het eerst in bijna anderhalf jaar minder dan 50 dollar, maar later veerde de prijs zeer sterk op. Brent werd ruim 9 procent duurder op 55,17 dollar per vat. Amerikaanse olie ging meer dan 10 procent omhoog tot 46,86 dollar. Olieconcerns ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips stegen tot bijna 8 procent.

De euro was 1,1350 dollar waard, tegen 1,1409 dollar bij het Europese slot maandag.