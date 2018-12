Oud-ABN AMRO-bankier Jiskoot commissaris HEMA

Voormalig ABN AMRO-bankier Wilco Jiskoot is president-commissaris van HEMA geworden. Ook HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn is benoemd tot commissaris van de winkelketen die hij eerder dit jaar overnam. HEMA wil volgend jaar de raad van commissarissen uitbreiden met nog drie leden.

Jiskoot werkte dertig jaar bij ABN AMRO en sloot daar zijn dienstverband af als vicevoorzitter van de raad van bestuur. Daarna was hij mede-eigenaar van zakenbank Oyens & Van Eeghen. Als commissaris heeft hij ervaring bij onder meer Jumbo Supermarkten.

Boekhoorn nam HEMA in oktober over van het Britse Lion Capital. Een overnameprijs is nooit bekendgemaakt.