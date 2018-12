Verlies voor Europese beurzen

De Europese beurzen zijn donderdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de wilde koersbewegingen op Wall Street, waar de slechtste kerstavond ooit werd opgevolgd door een historische puntenstijging van de Dow-Jonesindex in de opvolgende handelssessie.

Ook in Europa was het beeld grillig. De AEX-index in Amsterdam zag een aanvankelijk stevige winst in rook opgaan en eindigde 0,5 procent lager op 476,03 punten. De Amerikaanse aandelenbeurzen leverden in de nieuwe sessie ook weer een deel van hun winst van tweede kerstdag in.

De beweeglijkheid wordt deels veroorzaakt door de magere handel aan het einde van het jaar. Koersbewegingen worden daardoor uitvergroot. De shutdown van de Amerikaanse overheid blijft daarnaast de gemoederen bezighouden.

De MidKap noteerde een min van 0,3 procent op 629,00 punten. De beurs in Parijs verloor 0,6 procent, terwijl Londen 1,4 procent kwijtspeelde. Elders in Europa werden vooral in Frankfurt en Milaan stevige verliezen geleden. De Duitse DAX en de beurs in Milaan, die de eerste drie dagen van de week dicht waren, zakten 2,4 en 1,7 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen aan het Damrak was verlichtingsbedrijf Signify met een winst van 2,3 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 4,3 procent. In de MidKap ging betaalbedrijf Adyen op kop met een plus van meer dan 8 procent. Postbezorger PostNL was de grootste daler met een min van dik 5 procent.

In Parijs won Vinci 0,2 procent. Het Franse bouw- en infraconcern neemt een meerderheidsbelang in de Londense luchthaven Gatwick. Voor de deelneming van 50,01 procent telt de onderneming omgerekend ruim 3,2 miljard euro neer.

De euro was 1,1409 dollar waard, evenveel als voor de kerst. De olieprijzen zakten weer na een heropleving van circa 10 procent op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent minder op 45,00 dollar. Brentolie daalde 2,9 procent in prijs tot 52,91 dollar per vat.