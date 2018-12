‘Vertrouwen in huizenmarkt zakt verder weg’

Nederlanders zijn opnieuw minder positief geworden over de huizenmarkt. Dat blijkt uit de maandelijkse Eigen Huis Marktindicator van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Die kwam in november uit op een waarde van 102, een punt lager dan een maand eerder. Onder de honderd punten is het vertrouwen in de woningmarkt negatief, daarboven positief.

Het vertrouwen ebt weg vanwege de enorm gestegen huizenprijzen en de steeds verder afnemende keuze in koopwoningen. Steeds meer mensen vinden het daarom een ongunstig moment om een huis te kopen.

Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat er binnen nu en drie jaar een nieuwe crisis uitbreekt waardoor de huizenprijzen gaan dalen. Overigens speelt dat voor de overgrote meerderheid van de mensen niet mee bij het besluit een huis te kopen of te verkopen. Slechts een kwart van de ondervraagden houdt hier wel rekening mee.