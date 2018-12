Lidl maakt Nederlandse filialen aardgasvrij

Supermarktketen Lidl heeft al zijn ruim vierhonderd Nederlandse winkels aardgasvrij gemaakt. Deze week werd in Rotterdam het laatste filiaal van het aardgas afgesloten, meldt de budgetsuper.

Lidl heeft de aardgasaansluiting in de winkels vervangen door een elektrische warmtepomp. Naar eigen zeggen is de keten de eerste grote supermarkt in Nederland die dit op landelijke schaal heeft gedaan.

De afgelopen jaren heeft Lidl flink geïnvesteerd in het aardgasvrij maken van alle winkels. Als eerste waren de filialen in de provincie Groningen aardgasvrij. Nu met het laatste filiaal ook de provincie Zuid-Holland rond is, is de landelijke doelstelling van het bedrijf behaald.