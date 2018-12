‘Pakketsorteerders PostNL onderbetaald’

Meer dan honderd pakketsorteerders die via uitzendbureau Young Capital werken voor PostNL worden onderbetaald, meldt vakbond FNV. De bond zegt zich daarbij te baseren op een onderzoek van de Inspectie SZW, die twee pakketdepots zou hebben bezocht na klachten hierover.

De sorteerders op de pakketdepots in Den Hoorn en Sassenheim krijgen volgens FNV niet betaald volgens de PostNL-cao, maar worden ingezet tegen het minimumloon. De bond zegt dat dit in strijd is met de wet. PostNL en Young Capital zouden gebruik maken van een zogeheten schijnconstructie. Daarmee zouden ze op loonkosten willen besparen. Dat zou gaan om ,,enkele tonnen per jaar”, aldus de bond.