Beurs Hongkong sluit 2018 hoger af

De aandelenbeurs in Hongkong heeft maandag het jaar 2018 hoger afgesloten. Beleggers trokken zich op aan de opmerkingen van president Donald Trump. Die zei op Twitter een lang telefoongesprek te hebben gehad met de Chinese president Xi Jinping over het handelsconflict tussen de beide landen.

De handel verliep verder zeer rustig aangezien veel beurzen in de regio gesloten waren. Zo bleven de markten in Tokio, Shanghai en Seoul dicht op oudjaarsdag. De Hang Seng-index in Hongkong eindigde na een verkorte handelssessie 1,3 procent hoger op 25.845,70 punten. De hoofdindex verloor desondanks dit jaar bijna 14 procent aan waarde.

In Sydney werd ook een halve dag gehandeld. Daar sloot de All Ordinaries 0,1 procent lager op 5.646,40 punten. De Australische hoofdgraadmeter zakte dit jaar bijna 7 procent. Tegenvallende cijfers over de Chinese industrie zorgde voor enige koersdruk op de laatste handelsdag van het jaar. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de bedrijvigheid in de industrie in december sterker dan verwacht is afgenomen.