Beurs Amsterdam eindigt week met flinke winst

De beurs in Amsterdam is vrijdag met een forse winst het weekend ingegaan. Ook de andere Europese beursgraadmeters toonden herstel na de slechte start van het nieuwe jaar. Berichten dat er begin volgende week handelsgesprekken worden gevoerd tussen delegaties van China en de Verenigde Staten, zorgden voor optimisme.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 2,4 procent hoger op 492,01 punten. De MidKap kreeg er 3 procent bij tot 660,42 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 3,4 procent vooruit.

Beleggers werden in de loop van de middag extra goedgemutst na de publicatie van het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in ’s werelds grootste economie was een stuk beter dan verwacht. Daarnaast reageerde de markt op opmerkingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Hij hamerde erop dat de Amerikaanse centrale bank altijd goed luistert naar wat er in de markt leeft en bereid is zo nodig zijn beleid wat aan te passen.

Op het Damrak waren de biotechnologiebedrijven in trek door overnamespeculatie in de sector en een positief rapport van Jefferies. Galapagos was een sterke stijger bij de hoofdfondsen met een winst van bijna 7 procent. Bij de kleinere bedrijven dikte Kiadis Pharma ruim 11 procent aan.

Alle bedrijven in de AEX gingen vooruit. Koploper in de lijst was kabel- en telecomconcern Altice Europe dat dik 10 procent won. In de MidKap steeg roestvrijstaalmaker Aperam bijna 9 procent. Net als AEX-fonds ArcelorMittal (plus 6,6 procent) is de koers van het staalbedrijf erg gevoel voor ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de VS en China.

Elders in Europa trok Bayer de aandacht. Het chemieconcern won ruim 4 procent in Frankfurt, na een volgens de Duitsers gunstige uitspraak van een rechter in San Francisco in de zaak rond het kankerverwekkende onkruidbestrijdingsmiddel Roundup.

De euro was 1,1414 dollar waard, tegen 1,1397 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent tot 48,19 dollar. Brentolie kostte 2,2 procent meer op 57,24 dollar per vat.