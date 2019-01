Recordaantal elektrische auto’s verkocht

De verkoop van elektrische auto’s is vorig jaar verdrievoudigd ten opzichte van het voorgaande jaar. In totaal werden 24.024 volledig elektrisch aangedreven auto’s geregistreerd. Dat is een nieuw record, aldus brancheverenigingen RAI Vereniging, BOVAG en dataspecialist RDC.

Van alle auto’s die in 2018 op kenteken werden gezet, was 5,4 procent elektrisch. In december verkochten dealers opvallend veel elektrische auto’s, voornamelijk uit het duurdere segment. Een belangrijke reden is dat kopers de wijziging van de fiscale regels voor bijtelling bij duurdere elektrische modellen per 1 januari voor wilden zijn.

BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat ondanks de nieuwe fiscale regels die minder gunstig zijn ten opzichte van vorig jaar, de verkoop van elektrische auto’s ook dit jaar zal groeien. Dat komt door een groter aanbod van elektrische middenklassers. De stijging zal niet zo explosief zijn als vorig jaar, voorspellen de organisaties.