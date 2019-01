Supermarktketen Vomar groeit weer het hardst

Supermarktketen Vomar is voor het tweede jaar op rij de snelst groeiende van Nederland. De keten voerde vorig jaar de omzet met 7,3 procent op en groeide daarmee ruim twee keer zo snel als de supermarktbranche in Nederland, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen. Specifieke omzetcijfers geeft het familiebedrijf niet.

De omzet van alle supermarkten in Nederland kwam vorig jaar 3,4 procent hoger uit dan in 2017. In dat jaar voerde Vomar de omzet al eens met 6,4 procent op.

Vomar heeft 66 winkels in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. De keten wil de omzet in de bestaande winkels verder opvoeren, maar ook het aantal vestigingen uitbreiden.