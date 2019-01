Winstval Samsung door zwakkere chipvraag

Samsung heeft de winst in het vierde kwartaal flink zien dalen, als gevolg van een zwakkere vraag naar chips na jaren van flinke groei. Dat kwam dinsdag naar voren uit voorlopige resultaten over de laatste verslagperiode van het jaar. Ook de omzet liet een stevige daling zien.

De technologiegigant waarschuwde eerder al voor tegenvallende prestaties bij zijn belangrijke chipdivisie. Het Zuid-Koreaanse conglomeraat zag de operationele winst met bijna 29 procent kelderen tot 10,8 biljoen won. Dat is omgerekend bijna 8,5 miljard euro. De opbrengsten kwamen 10,6 procent lager uit op 59 biljoen won. Samsung maakt de definitieve cijfers later deze maand bekend.

Samsung denkt dat de prijzen van chips in de loop van het jaar een verdere daling zullen laten zien, onder meer door een zwakkere vraag in China en internationale handelsspanningen. Kenners denken dat de mobiele telefonietak van Samsung de prestaties de komende kwartalen enigszins op de been zal houden. Maar bij dat onderdeel heeft het concern, net zoals zijn grote rivaal Apple, al tijden veel last van concurrentie van partijen als Huawei en Xiaomi. Die breiden hun activiteiten in China en andere opkomende markten in sneltreinvaart uit.