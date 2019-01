‘Ghosn is in Nederland belastingplichtig’

De van belastingfraude beschuldigde Renault-topman Carlos Ghosn is sinds 2012 niet in Frankrijk maar in Nederland belastingplichtige. Dat schrijft de Franse krant Libération op basis van bronnen. Een woordvoerder van de Belastingdienst weigert commentaar te geven op het bericht. Ook Renault wilde er niks over kwijt, omdat het om ,,persoonlijke informatie” zou gaan.

Ghosn zit al sinds half november in de cel in Japan op verdenking van belastingfraude als baas van Nissan, waar hij eveneens de scepter zwaaide. De arrestatie van de autobaas heeft tot spanningen geleid binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Nissan en Mitsubishi ontsloegen Ghosn, terwijl Renault eerst bewijzen wil zien van zijn misdaden. Ghosn zegt zelf overigens dat hij valselijk is beschuldigd en opgesloten.

De zaak heeft nog een andere link met Nederland, omdat de autoalliantie hier een houdstermaatschappij heeft. De Franse overheid heeft Renault onlangs om meer informatie gevraagd over betalingen aan hooggeplaatste bestuurders via deze Nederlandse houdstermaatschappij. Eerder trok de Franse vakbond CGT al aan de bel over de geldstromen, waarover veel onduidelijk is.