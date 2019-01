‘Vertraging beursplannen Uber door shutdown’

De beursplannen van Uber Technologies en rivaal Lyft lopen naar verluidt vertraging op door de shutdown van de Amerikaanse overheid. Volgens persbureau Bloomberg moeten de bedrijven, die elk een taxi-app hebben, hierdoor langer wachten op een reactie van de Amerikaanse autoriteiten op hun aanvragen voor een beursnotering in New York.

Uber zou in het eerste kwartaal van dit jaar naar de beurs willen gaan, werd eerder gemeld. De waardering van het Amerikaanse bedrijf zou op wel 120 miljard dollar liggen. Woordvoerders van Uber en Lyft weigerden commentaar te geven.

Beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) stelt voordat de shutdown van kracht werd partijen nog te hebben aangemoedigd om aan te dringen op een versnelde afhandeling van lopende aanvragen. Dat laatste zou in zeker een dozijn gevallen daadwerkelijk zijn gebeurd.

In de Verenigde Staten zitten veel ambtenaren nog altijd thuis. Breekpunt in het overleg over het beƫindigen van de shutdown blijft de bouw van de muur op de grens met Mexico. President Donald Trump wil daar miljarden voor uittrekken in de begroting. Maar de Democraten voelen er niets voor hieraan zoveel geld te spenderen.