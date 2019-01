Brandbrief luchtvaart om shutdown VS

Gewapende beveiligers op Amerikaanse vliegvelden dreigen hun loon vrijdag mis te lopen vanwege de gedeeltelijke overheidssluiting (shutdown) in de Verenigde Staten. Dit meldt zakenzender CNBC op basis van een brandbrief van de sector.

Zo’n 51.000 beveiligers vormen onderdeel van 420.000 werknemers die op de loonlijst van de federale overheid staan. Zij moeten doorwerken zonder een loonbetaling zolang de shutdown aanhoudt.

De beveiligers kunnen snel in financiĆ«le nood komen. ,,Zij leven van loonstrookje tot loonstrookje en worden gedwongen om elders betaald werk te gaan zoeken”, staat in een brief van 34 luchtvaartorganisaties aan onder meer president Donald Trump. Zij waarschuwen voor ,,gevaarlijke personeelstekorten” in de luchtvaart en pleiten voor een snel einde van de shutdown.

De shutdown is al bijna drie weken gaande. De oorzaak is een meningsverschil over budget voor het bouwen van de door Trump gewenste grensmuur met Mexico. De Democratische partij wil daar geen geld voor vrijmaken. Trump heeft al gedreigd dat de shutdown heel lang kan duren als hij zijn zin niet krijgt.