Nepspullen vaker verkocht via Instagram

Een zonnebril van Louis Vuitton voor een paar tientjes of een Chanel-tas die nog geen fractie van de originele prijs kost. De FIOD, douane en merkrechtenbureaus zien steeds vaker dat nepmerkkleding en – accessoires via Instagram worden verhandeld. Instagram heeft op verzoek in 2018 ruim tweeduizend accounts verwijderd.

,,Die tweeduizend opgedoekte accounts zijn het topje van de ijsberg”, zegt Ronald Brohm, directeur van React, een organisatie die bedrijven bijstaat in de strijd tegen misbruik van hun merken tegen de NOS. ,,Het totaal aantal nepmerkenaccounts loopt in de miljoenen, als we naar het aantal online-advertenties kijken”.

Brohm en zijn medewerkers zoeken dagelijks op internet naar foute accounts en webshops om ze vervolgens te rapporteren. Hij ziet dat de handel grotendeels is verschoven van veilingplatforms naar social media, omdat daar de pakkans kleiner is.

De Instagramaccounts die nepkleding en -accessoires verkopen zijn vooral populair onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud. De verkopers zelf zijn vaak ook nog jong.